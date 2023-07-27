«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт с Уокером

«Манчестер Сити» всё ещё надеется оставить в команде защитника Кайла Уокера, у которого уже согласованы условия контракта с мюнхенской «Баварией». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «горожане» до сих пор пытаются продлить соглашение англичанина, которое истекает летом 2024 года.

Уокер пока отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити», так как хочет уехать за новым вызовом в «Баварию». Клубы ранее обсуждали опцию обмена на Бенжамена Павара, но в последнее время слухи о подобной сделке утихли.

«Манчестер Сити» требует за 33-летнего Уокера 15 миллионов евро компенсации. «Бавария» хочет заполучить игрока за меньшую сумму.