«Бавария» и «Тоттенхэм» запланировали встречу, чтобы ускорить сделку по Кейну

Мюнхенская «Бавария» хочет ускориться в сделке по трансферу нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Кристиана Фалька, представители «красной машины» запланировали на завтра встречу с президентом «шпор» Даниэлем Леви с целью согласовать трансфер англичанина.

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым «Тоттенхэм» смирился с уходом Кейна и хочет продать футболиста до старта нового сезона Английской премьер-лиги. Воспитанник «шпор» уже согласовал личные условия с «Баварией» и настаивает на переезде в Мюнхен.

У Кейна остаётся год по контракту с «Баварией», но «Тоттенхэм» всё равно требует за игрока свыше 100 миллионов евро.