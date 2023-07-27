Артета хочет видеть в «Арсенале» полузащитника «Ювентуса»

Опорный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мануэль Локателли может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Наставник «канониров» Микель Артета лично заинтересован в подписании итальянского игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро. Контракт Мануэля со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 32 матча, отдал два ассиста и получил восемь желтых карточек.