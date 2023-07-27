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​Хендерсон воссоединился с Джеррардом: о трансфере в «Аль-Иттифак» объявлено официально

27 Июля 2023 • 14:33 Комментировать

Полузащитник Джордан Хендерсон перебрался из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак». О трансфере 33-летнего футболиста клубы объявили официально. Срок контракта, который подписал Хендерсон, пока что не раскрывается.

За «Ливерпуль» Хендерсон выступал с 2011 года. В течение двенадцати сезонов полузащитник провёл 492 официальных матча, в которых забил 33 гола и отдал 61 результативный пас на партнёра.

В «Аль-Иттифаке» Джордан Хендерсон воссоединился со Стивеном Джеррардом. Недавно этот молодой тренер принял команду из Саудовской Аравии.

Добавим, что сезон в Саудовской Аравии стартует в средине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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