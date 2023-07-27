Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужен новый нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ после товарищеского поединка против мадридского «Реала». В частности, нидерландский специалист заявил, что ждет усиления атакующей линии.

«Нужен ли нам новый нападающий до закрытия трансферного окна? Конечно», - передает слова наставника Sky Sports.

В последнее время в прессе сообщается о переговорах между «красными дьяволами» и «Аталантой» по трансферу датского нападающего Расмуса Хёйлунна.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 20-летний форвард сыграл 32 матча, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.