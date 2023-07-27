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​У Стерлинга есть предложение из Саудовской Аравии

27 Июля 2023 • 13:45 Комментировать

Форвард «Челси» Рахим Стерлинг имеет предложение из Саудовской Аравии. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Феликс Джонстон. При этом он отметил, что вероятность трансфера Стерлинга на текущий момент низкая.

«У Стерлинга есть активное предложение из Саудовской Аравии, но на данный момент не ожидается, что он уйдёт», - написал журналист.

За «Челси» Рахим Стерлинг выступает с лета прошлого года. С тех пор форвард провёл 38 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Стерлинга в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг трансферы футбола - лето 2023
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