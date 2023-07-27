«Арсенал» хочет купить бразильца, которым интересовался ЦСКА

Атакующий полузащитник Битело, выступающий в чемпионате Бразилии за «Гремио», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в услугах южноамериканца заинтересован лондонский «Арсенал». В ближайшее время «канониры» начнут переговоры с лондонским клубом касательно трансфера Битело.

Примечательно, что ранее игрока сватали в чемпионат России. Интерес к бразильскому футболисту проявлял московский ЦСКА.

В минувшем сезоне Битело провел 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.