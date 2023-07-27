Почеттино: «Я очень доволен Кепой, он демонстрирует большую приверженность»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино очень доволен игрой голкипера Кепы Аррисабалаги, который в прошлом сезоне вернул себе место в основном составе, вытеснив Эдуара Менди.

«Я очень доволен Кепой, он демонстрирует большую приверженность. Он адаптируется к новым требованиям тренерского штаба», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» ранее задумывался о покупке нового голкипера, но Маурисио Почеттино сразу дал понять, что верит в испанца и хочет оставить его в команде. Напомним, Кепа является самым дорогим вратарём в истории футбола, ведь за его трансфер «Челси» в 2018 году заплатил 80 миллионов евро.