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Де Хеа не перейдёт в «Баварию» по двум причинам

27 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Немецкий гранд отказался от переговоров с игроком из-за его высокой заработной платы. Сам де Хеа также не заинтересован в роли второго номера, поскольку основным в «Баварии» является Мануэль Нойер.

Давид выступал за «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний голкипер провел 38 поединков, в которых пропустил 43 мяча. В 18 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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