Артета оценил состав «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нынешнем составе своей команды.

«В моем распоряжении есть 30 футболистов. Рынок по-прежнему открыт, так что еще многое может измениться. Мы готовы к этому. Сейчас я доволен своей командой. Да, нам еще нужны улучшения в плане игры, мы стремимся к этому. В целом, подбор футболистов меня устраивает», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

В текущее трансферное окно «Арсенал» усилился тремя футболистами. Ряды лондонского коллектива пополнили Кай Хаверц, Деклан Райс и Юрриен Тимбер.