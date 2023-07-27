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«ПСЖ» сохраняет большой интерес к Бернарду Силве, «Манчестер Сити» открыт к продаже

27 Июля 2023 • 12:31 Комментировать

«ПСЖ» по-прежнему хочет купить у «Манчестер Сити» полузащитника Бернарду Силву, который считается приоритетным кандидатом на замену Лионелю Месси. По информации от журналиста Санты Уны, парижане сохраняют большой интерес к португальскому хавбеку.

Источник сообщает, что Бернарду Силва в данный момент не считается неприкасаемым в руководстве «Манчестер Сити». Английский клуб будет готов рассмотреть продажу, если получит выгодное предложение.

Ранее Бернарду Силву связывали с каталонской «Барселоной» и рядом клубов из Саудовской Аравии. Португалец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, когда перешёл из «Монако».

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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