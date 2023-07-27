Тен Хаг: «Онана ещё предстоит наладить взаимопонимание с защитниками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру Андре Онана в матче с мадридским «Реалом», который «красные дьяволы» проиграли со счётом 0:2.

«Онана ещё предстоит наладить взаимопонимание с защитниками. В эпизоде со вторым голом вы можете заметить, что мы не закрыли штангу, мы не должны играть подобным образом», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» этим летом из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. Камерунский вратарь знаком с главным тренером Эриком тен Хагом, так как работал с ним в амстердамском «Аяксе».