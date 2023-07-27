Артета сообщил о новой травме Зинченко

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил о новой травме защитника Александра Зинченко. Украинский футболист получил повреждение мышц, из-за чего пропустил предсезонный сбор команды.

«У Зинченко снова мышечная травма. Он сейчас восстанавливается и вскоре вернется в строй. Жаль, что его не было с нами на протяжении всего предсезонного тура», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Зинченко провел 33 поединка за лондонскую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.