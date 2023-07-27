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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Николасу Джексону ещё предстоит адаптироваться к АПЛ»

27 Июля 2023 • 11:16 Комментировать

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре нападающего Николаса Джексона, который в трёх матчах предсезонной подготовки отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Напомним, сенегалец перешёл в «Челси» этим летом из «Вильярреала» за 36 миллионов евро, которые были заплачены в виде отступных.

«Николасу Джексону ещё предстоит адаптироваться к Английской премьер-лиге, он очень молод. Такие матчи, как с «Ньюкаслом» являются для него испытанием, это очень важно. Он сохраняет спокойствие когда получает момент и хорошо действует у ворот соперника», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Николас Джексон
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