Почеттино: «Николасу Джексону ещё предстоит адаптироваться к АПЛ»

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре нападающего Николаса Джексона, который в трёх матчах предсезонной подготовки отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Напомним, сенегалец перешёл в «Челси» этим летом из «Вильярреала» за 36 миллионов евро, которые были заплачены в виде отступных.

«Николасу Джексону ещё предстоит адаптироваться к Английской премьер-лиге, он очень молод. Такие матчи, как с «Ньюкаслом» являются для него испытанием, это очень важно. Он сохраняет спокойствие когда получает момент и хорошо действует у ворот соперника», – заявил Почеттино на пресс-конференции.