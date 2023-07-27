Почеттино: «Матсен – очень умный игрок, он входит в мои планы»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил защитника Яна Матсена за игру на предсезонной подготовке. За три матча нидерландец записал на свой актив два гола и один результативный пас.

«Матсен – очень умный игрок, он входит в мои планы. Он способен сыграть на разных позициях. Пока что я им очень доволен», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Прошлый сезон Матсен провёл на правах аренды за «Бёрнли» и помог команде Венсана Компани пробиться в Английской премьер-лиги. «Бордовые» хотели выкупить нидерландца на постоянной основе, но «Челси» отказывается от этой перспективы.