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Почеттино: «Матсен – очень умный игрок, он входит в мои планы»

27 Июля 2023 • 09:35 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил защитника Яна Матсена за игру на предсезонной подготовке. За три матча нидерландец записал на свой актив два гола и один результативный пас.

«Матсен – очень умный игрок, он входит в мои планы. Он способен сыграть на разных позициях. Пока что я им очень доволен», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Прошлый сезон Матсен провёл на правах аренды за «Бёрнли» и помог команде Венсана Компани пробиться в Английской премьер-лиги. «Бордовые» хотели выкупить нидерландца на постоянной основе, но «Челси» отказывается от этой перспективы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Ян Матсен
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