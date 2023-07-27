Хави – о поражении 3:5 «Арсеналу»: «Соперник победил заслуженно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение своей команды 3:5 от лондонского «Арсенала» в товарищеском матче. За каталонцев отличились Роберт Левандовски, Рафинья Диас и Ферран Торрес.

«Соперник победил заслуженно. Ритм и физика сыграли ключевую роль. Если не смотреть на результат, мы довольны своей игрой. Мы были слабы в обороне. Стоит учитывать, что это наш первый предсезонный матч, тогда как «Арсенал» сыграл уже дважды. Мы увидели много позитивных вещей и не так много негативных», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» в летнее трансферное окно подписала центрального защитника Иньиго Мартинеса и полузащитника Илкая Гюндогана.