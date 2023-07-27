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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Хиляль» хочет купить известного нападающего из АПЛ

27 Июля 2023 • 08:15 Комментировать (1)

Саудовский «Аль-Хиляль» собирается оформить переход нападающего сборной Сербии и лондонского «Фулхэма» Александара Митровича. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Стороны в настоящий момент ведут переговорный процесс. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Ранее нападающий заявил, что хочет сменить клубную прописку.

Александар выступает за лондонскую команду с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий провел 24 поединка в Премьер-лиге, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
27 Июля 2023 в 08:35
за него 50? деньги на ветер они ими сорят налево и направо
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