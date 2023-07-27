«Аль-Хиляль» хочет купить известного нападающего из АПЛ

Саудовский «Аль-Хиляль» собирается оформить переход нападающего сборной Сербии и лондонского «Фулхэма» Александара Митровича. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Стороны в настоящий момент ведут переговорный процесс. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Ранее нападающий заявил, что хочет сменить клубную прописку.

Александар выступает за лондонскую команду с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий провел 24 поединка в Премьер-лиге, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.