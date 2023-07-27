Гвардиола рассказал, чего ждёт от Холанна в новом сезоне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от норвежского нападающего Эрлинга Холанна в следующем сезоне.

«Получится ли у него забить больше, чем в прошлом сезоне? Если он забил столько мячей, то в первую очередь это благодаря таланту, а затем уже помощи одноклубников. Холанн – отличный игрок, который помогает нам, а мы – ему. Надеюсь, что это будет продолжаться», - передает слова испанского специалиста Lequipe.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Холанн стал лучшим бомбардиром. 23-летний скандинавский нападающий забил 36 голов (7 – с пенальти) в 35 поединках.