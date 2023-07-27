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Фоден прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией»

27 Июля 2023 • 07:59 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден пообщался с журналистами после товарищеской встречи с мюнхенской «Баварией». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Во второй половине встречи мы старались быстро атаковать флангами, чтобы создавать больше опасности у ворот соперника. Но в то же время команда была сосредоточена на надежной игре у своих ворот. Это вторая победа в предсезонной подготовке. Этот результат важен для нас», - цитирует полузащитника пресс-служба английского клуба.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет мадридский «Атлетико». Матч пройдет 30 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Фил Фоден
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