Фоден прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден пообщался с журналистами после товарищеской встречи с мюнхенской «Баварией». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Во второй половине встречи мы старались быстро атаковать флангами, чтобы создавать больше опасности у ворот соперника. Но в то же время команда была сосредоточена на надежной игре у своих ворот. Это вторая победа в предсезонной подготовке. Этот результат важен для нас», - цитирует полузащитника пресс-служба английского клуба.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет мадридский «Атлетико». Матч пройдет 30 июля.