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«Саутгемптон» отказался от продажи Теллы в «Бёрнли» слухи

26 Июля 2023 • 23:33 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Руководство «Бёрнли» планирует выкуп полузащитника «Саутгемптона» Нейтана Теллы после возвращения в Премьер-лигу.

По информации TurfCast, «бордовые» предложили за переход воспитанника «Арсенала» девять миллионов фунтов стерлингов, а также бонусы, но эта цена не удовлетворила нынешний клуб 24-летнего футболиста. Сообщается, что сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ после хорошего сезона в «Бёрнли». «Саутгемптон» требует от 15 до 20 миллионов фунтов стерлингов за Теллу.

Напомним, что в прошедшем сезоне Нейтан выступал в футболке «Бёрнли» на правах аренды, забив 19 голов в 45 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Бёрнли трансферы футбола - лето 2023 Нейтан Телла
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