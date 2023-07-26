Руководство «Бёрнли» планирует выкуп полузащитника «Саутгемптона» Нейтана Теллы после возвращения в Премьер-лигу.

По информации TurfCast, «бордовые» предложили за переход воспитанника «Арсенала» девять миллионов фунтов стерлингов, а также бонусы, но эта цена не удовлетворила нынешний клуб 24-летнего футболиста. Сообщается, что сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ после хорошего сезона в «Бёрнли». «Саутгемптон» требует от 15 до 20 миллионов фунтов стерлингов за Теллу.

Напомним, что в прошедшем сезоне Нейтан выступал в футболке «Бёрнли» на правах аренды, забив 19 голов в 45 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.