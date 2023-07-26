Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»

26 Июля 2023 • 21:32 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Английский полузащитник Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля» после перехода в аравийский «Аль-Иттифак».

«Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а ещё тяжелее попрощаться. Я всегда буду «красным». До своей смерти. Спасибо вам за всё. Ты никогда не будешь один», — написал в своих социальных сетях полузащитник английской национальной команды.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, проведя 492 матча за «красных». Сообщается, что контракт 33-летнего англичанина в новом клубе будет рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
21:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»
20:32 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о работе с Моуринью
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» планирует обменять Фабиньо на Лавию
19:55 · Англия. Премьер-лига
​Аке продлит контракт с «Манчестер Сити» на днях
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон поговорил с тренером сборной Англии о своём трансфере
18:58 · Англия. Чемпионшип
​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино прокомментировал слухи о Мбаппе в «Челси»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Аталанте» по Хёйлунну
17:28 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выиграл трофей! Кейн и компания завоевали Кубок тигра 3
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Ювентуса» едет на переговоры по Лукаку
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мбаппе
15:54 · Англия. Премьер-лига
Игор стал игроком «Брайтона» официально
15:20 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль опережает графики восстановления, игрок скоро приступит к индивидуальным тренировкам
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в гонке за Кудусом
15:10 · Россия. Премьер-лига
Переход Санчеса в «Спартак» сорвался
Все новости
Рекомендуем