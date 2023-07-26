Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»

Английский полузащитник Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля» после перехода в аравийский «Аль-Иттифак».

«Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а ещё тяжелее попрощаться. Я всегда буду «красным». До своей смерти. Спасибо вам за всё. Ты никогда не будешь один», — написал в своих социальных сетях полузащитник английской национальной команды.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, проведя 492 матча за «красных». Сообщается, что контракт 33-летнего англичанина в новом клубе будет рассчитан до 2026 года.