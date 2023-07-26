​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о работе с Моуринью

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес вспомнил о работе под руководством Жозе Моуринью.

«Всё дело в психологической стойкости. Что я узнал о Жозе, так это то, что он всегда хочет, чтобы ты играл лучше. Он как бы подталкивает тебя: «Давай, покажи мне ещё немного, все говорят, какой ты хороший, но я хочу увидеть это»… Если не брать мелкие глупости, это удивительный человек», - рассказал Гомес The Athletic.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес провёл только 10 матчей.

В настоящий момент Анхель Гомес выступает во Франции за «Лилль», а Жозе Моуринью в Италии тренирует «Рому».