«Ливерпуль» планирует обменять Фабиньо на Лавию

Руководство «Ливерпуля» подготовилось к возможному переходу Фабиньо в аравийский «Аль-Иттихад».

По информации журналиста Пола Джойса, переговоры между клубами возобновились после согласования трансферной стоимости в размере 40 миллионов евро. Сообщается, что «Ливерпуль» сфокусировался на подписании Ромео Лавии из «Саутгемптона», предложив «святым» 34 миллиона фунтов стерлингов плюс дополнительные 4 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее клуб Чемпионшипа ожидает другого предложения от английского гранда.

Напомним, что Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Контракт опорного полузащитника действует до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в 42 миллиона евро.