​Аке продлит контракт с «Манчестер Сити» на днях

Защитник Натан Аке продлит контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры стартовали в начале недели, и в среду они завершились достижением устного соглашения. Это будет долгосрочный трудовой договор, предусматривающий повышение оклада.

Натан Аке перебрался в «Манчестер Сити» в начале августа 2020 года. С тех пор защитник провёл за «горожан» 81 официальный матч. В них Аке записал на свой счёт семь забитых голов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.