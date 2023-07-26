​Хендерсон поговорил с тренером сборной Англии о своём трансфере

В самое ближайшее время полузащитник Джордан Хендерсон может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттифак». Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, 33-летний Хендерсон провёл беседу с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Хендерсон обсудил с рулевым «трёх львов» свой трансфер в плане дальнейших перспектив в сборной. Джордан хочет продолжить выступления за национальную команду. Очевидно, он переживает о том, что играя в Саудовской Аравии, его шансы на вызов в сборную будут низкими.

Напомним, что Джордан Хендерсон представляет «Ливерпуль» с лета 2011 года и является капитаном команды.