​Почеттино прокомментировал слухи о Мбаппе в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном переходе Килиана Мбаппе в лондонский клуб.

«Мы работаем в своей реальности, и наша реальность другая. Мне нечего здесь сказать. Я просто надеюсь, что они найдут решение для обеих сторон», - слова Почеттино в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе в японское турне по причине его отказа продлить контракт. Действующее трудовое соглашение связывает форварда с грандом Лиги 1 до конца июня 2024 года.

Напомним, что Почеттино ранее работал с Мбаппе в «ПСЖ».