​«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Аталанте» по Хёйлунну

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером форварда Расмуса Хёйлунна из «Аталанты». Как сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» направили бергамаскам первое устное предложение по 20-летнему норвежцу. Гранд Премьер-лиги предлагает 50 миллионов евро сразу и ещё 10 миллионов в качестве бонусов.

«Аталанта» хотела бы выручить за Хёйлунна не меньше 70 миллионов евро. «ПСЖ» тоже участвует в гонке.

За «Аталанту» Расмус Хёйлунн провёл 34 официальных матча. В них форвард забил 10 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

​«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Хёйлунну