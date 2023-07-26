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​«Тоттенхэм» выиграл трофей! Кейн и компания завоевали Кубок тигра

26 Июля 2023 • 17:28 Комментировать (2)

В среду «Тоттенхэм» проводил матч против «Лайон Сити». Это был не просто товарищеский матч, а розыгрыш Кубка тигра. Понятное дело, что речь идёт не об официальном турнире.

«Тоттенхэм» в прошедшем матче пропустил первым, но в итоге добился крупной победы со счётом 5:1. Автором хет-трика стал Ришарлисон, а ещё по голу на свой счёт записали Гарри Кейн и Джовани Ло Чельсо.

После финального свистка футболистам «Тоттенхэма» вручили трофей.

Стоит сказать, что официальный турнир «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал в 2008 году. Тогда «шпоры» завоевали Кубок лиги.

Протокол игры  
Лайон Сити Сейлорс1:5Тоттенхэм
(1:0) _Anuar S.14'  
  45'Кейн Гарри (1:1)
  49'Ришарлисон (1:2)
  52'Ришарлисон (1:3)
  73'Ло Чельсо Джовани (1:4)
  90'Ришарлисон (1:5)
_Rohaizad Z. 79' (_Nur Hakim A. ( 79') Энрике Педро_Wright B. 49' (Harun Hariss ( 49') Super_Van Huizen C. 48' (_Nur A. ( 48') _Suzliman Z. 47' (_Diego L. ( 47') _Lestienne M. 46' (_Swandi A. ( 46'_Pashia H. 79') _Pires R._Kumar A. 47' (Nor Hafiz ( 47') _Zivkovic R. 46' (_Rasaq A. ( 46'_Asis M. 87') _Anuar S. 47' (Щахин Хами ( 47'_Mao N. 88')
Запасные: _bin Salime M. R._Mahbud I._Tan L.
Викарио Гульельмо 46' (Дэвис Харви ( 46'Остин Брендон 46') Ромеро Кристиан 47' (Танганга Джафет ( 47') Порро Педро 47' (Эмерсон Жуниор ( 47') Удоги Дестини 46' (Регилон Серхио ( 46') Сарр Пап Матар 48' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 48') Биссума Ив 48' (Скипп Оливер ( 48') Хын-Мин Сон 48' (Ло Чельсо Джовани ( 48') Кулушевски Деян 49' (Манор Соломон ( 49') Мэддисон Джеймс 48' (Перишич Иван ( 48') Кейн Гарри 49' (Ришарлисон ( 49') Уайт Харви
Запасные: Девайн АлфиДайер Эрик 46'
26 июля.

 

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Тоттенхэм
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Комментарии (2)
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Leonardis
26 Июля 2023 в 17:56
ну все, кейт остается...
Leonardis
26 Июля 2023 в 17:56
ну все, кейт остается...
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