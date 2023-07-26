​«Тоттенхэм» выиграл трофей! Кейн и компания завоевали Кубок тигра

В среду «Тоттенхэм» проводил матч против «Лайон Сити». Это был не просто товарищеский матч, а розыгрыш Кубка тигра. Понятное дело, что речь идёт не об официальном турнире.
«Тоттенхэм» в прошедшем матче пропустил первым, но в итоге добился крупной победы со счётом 5:1. Автором хет-трика стал Ришарлисон, а ещё по голу на свой счёт записали Гарри Кейн и Джовани Ло Чельсо.
После финального свистка футболистам «Тоттенхэма» вручили трофей.
Стоит сказать, что официальный турнир «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал в 2008 году. Тогда «шпоры» завоевали Кубок лиги.
Протокол игры
|(1:0) _Anuar S.14'
|45'Кейн Гарри (1:1)
|49'Ришарлисон (1:2)
|52'Ришарлисон (1:3)
|73'Ло Чельсо Джовани (1:4)
|90'Ришарлисон (1:5)
_Rohaizad Z.79' (_Nur Hakim A. (79') •Энрике Педро•_Wright B.49' (Harun Hariss (49') •Super•_Van Huizen C.48' (_Nur A. (48') •_Suzliman Z.47' (_Diego L. (47') •_Lestienne M.46' (_Swandi A. (46'•_Pashia H.79') •_Pires R.•_Kumar A.47' (Nor Hafiz (47') •_Zivkovic R.46' (_Rasaq A. (46'•_Asis M.87') •_Anuar S.47' (Щахин Хами (47'_Mao N.88')
Запасные: _bin Salime M. R.•_Mahbud I.•_Tan L.
Викарио Гульельмо46' (Дэвис Харви (46'•Остин Брендон46') •Ромеро Кристиан47' (Танганга Джафет (47') •Порро Педро47' (Эмерсон Жуниор (47') •Удоги Дестини46' (Регилон Серхио (46') •Сарр Пап Матар48' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (48') •Биссума Ив48' (Скипп Оливер (48') •Хын-Мин Сон48' (Ло Чельсо Джовани (48') •Кулушевски Деян49' (Манор Соломон (49') •Мэддисон Джеймс48' (Перишич Иван (48') •Кейн Гарри49' (Ришарлисон (49') •Уайт Харви
Запасные: Девайн Алфи•Дайер Эрик46'
26 июля.
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