​«Тоттенхэм» выиграл трофей! Кейн и компания завоевали Кубок тигра

В среду «Тоттенхэм» проводил матч против «Лайон Сити». Это был не просто товарищеский матч, а розыгрыш Кубка тигра. Понятное дело, что речь идёт не об официальном турнире.

«Тоттенхэм» в прошедшем матче пропустил первым, но в итоге добился крупной победы со счётом 5:1. Автором хет-трика стал Ришарлисон, а ещё по голу на свой счёт записали Гарри Кейн и Джовани Ло Чельсо.

После финального свистка футболистам «Тоттенхэма» вручили трофей.

Стоит сказать, что официальный турнир «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал в 2008 году. Тогда «шпоры» завоевали Кубок лиги.