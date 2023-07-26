​Директор «Ювентуса» едет на переговоры по Лукаку

«Ювентус» не отказался от идеи с подписанием в летнее трансферное окно нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает итальянский филиал портала Goal, спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли досрочно покинет предсезонный лагерь «старой синьоры». Функционер отправится в Англию на переговоры с «Челси».

По данным источника, «Ювентус» рассчитывает взять Ромелу Лукаку в аренду. Полноценный трансфер провернуть сложно, ведь «старая синьора» не имеет предложений по Душану Влаховичу.

Ромелу Лукаку 30 лет. Он не входит в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.