«Манчестер Сити» сделал улучшенное предложение по трансферу защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Как сообщает Sport Bild, чемпионы Англии предлагают «быкам» 90 миллионов евро и ещё 10 миллионов в качестве бонусов.

Если сделка состоится, то это будет трансферный рекорд. Самым дорогим защитником в истории футбола пока остаётся Гарри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» в своё время заплатил «Лестеру» 87 миллионов евро (данные авторитетного портала transfermarkt).

Стоит сказать, что за 21-летним Йошко Гвардиолом, игроком сборной Хорватии, уже несколько лет гоняются ведущие клубы Европы.