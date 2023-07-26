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​Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мбаппе

26 Июля 2023 • 16:36 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дуарт Йорк посоветовал клубу присоединиться к гонке за Килианом Мбаппе.

«Если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Мбаппе, это было бы здорово для АПЛ. Между клубами из Манчестера и их суперзвёздами возникло бы соперничество. «Манчестер Юнайтед» уже много лет не является командой номер один в городе, но подписание Мбаппе подняло бы команду до этого статуса. Думаю, Мбаппе оказал бы такое же влияние, как Месси в «Интер Майами».

С Мбаппе «Манчестер Юнайтед» стал бы фаворитом в борьбе за титул», - сказал Йорк OLBG.

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Клуб не взял футболиста в японское турне из-за его нежелания продлевать трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Дуайт Йорк Килиан Мбаппе
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