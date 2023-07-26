«Брайтон» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Фиорентины» Игором Жулио.

Сумма трансфера 25-летнего бразильца составила 17 миллионов евро. Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Игор провёл за «Фиорентину» 42 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 10 миллионов евро.

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует в следующем месяце. В первом туре АПЛ «Брайтон» встретится с командой «Лутон Таун». Этот матч состоится 12 августа и начнётся он в 17:00 по московскому времени.