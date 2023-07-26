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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бадьяшиль опережает графики восстановления, игрок скоро приступит к индивидуальным тренировкам

26 Июля 2023 • 15:20 Комментировать

Центральный защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль близок к тому, чтобы вернуться в строй. По информации от инсайдера Натана Гиссинга, французский футболист опережает графики восстановления. Ожидается, что в ближайшее время Бенуа приступит к индивидуальным тренировкам.

Тренерский штаб «Челси» надеется, что центральный защитник сможет вернуться на поле к третьему туру Английской премьер-лиги. Напомним, свою травму Бадьяшиль получил в конце прошлого сезона.

Бенуа перебрался в «Челси» в январе из «Монако» и с тех пор отметился одним забитым голом в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль
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