«Челси» лидирует в гонке за Кудусом

Лондонский «Челси» опережает соседей из «Арсенала» в борьбе за нападающим амстердамского «Аякса» Мохаммедом Кудусом. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, именно «пенсионеры» сейчас лидируют в гонке за ганцем.

«Аякс» готов продать Кудуса в это трансферное окно, но «Челси» пока не делал официального предложения. «Синие» близки к тому, чтобы согласовать личные условия с самим футболистом.

Кудус может сыграть на позиции атакующего полузащитника, центрального нападающего и правого вингера. Профиль 22-летнего Мохаммеда очень нравится тренеру «Челси» Маурисио Почеттино.