«Челси» предложил 25 миллионов евро за Ваи

Лондонский «Челси» направил «Монпелье» устное предложение по трансферу нападающего Элье Ваи. По информации от журналиста Мохамеда Тубаше, «пенсионеры» предложили за француза 25 миллионов евро.

Идея «Челси» заключается в том, чтобы приобрести нападающего и сразу же отправить его в аренду в «Страсбур», который принадлежит владельцам «синих». На игрока есть и другие претенденты в зарубежных чемпионатах, которые готовы сразу интегрировать его в основу. Несмотря на это, Ваи согласен принять предложение «Челси».

В прошлом сезоне 20-летний Элье забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в чемпионате Франции за «Монпелье».