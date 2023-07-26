Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» повысил своё предложение по Лавии до 50 миллионов евро

26 Июля 2023 • 15:04 Комментировать

«Ливерпуль» всё ближе к трансферу полузащитника Ромео Лавии из «Саутгемптона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «скаузеры» повысили своё предложение до 50 миллионов евро + 3 миллионов в виде бонусов. Напомним, ранее «Саутгемптон» требовал за бельгийского хавбека чуть более 58 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» хочет действовать как можно быстрее, чтобы обезопасить себя от попыток со стороны лондонского «Челси», который тоже заинтересован в Ромео.

Лавиа ранее выступал за «Манчестер Сити», но был продан прошлым летом в «Саутгемптон». «Святые» по итогу прошедшего сезона вылетели в Чемпионшип.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:23 · Чемпионаты
Continually aggregate extensible e-commerce without top-line potentialities. Monotonectally.
15:54 · Англия. Премьер-лига
Игор стал игроком «Брайтона» официально
15:20 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль опережает графики восстановления, игрок скоро приступит к индивидуальным тренировкам
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в гонке за Кудусом
15:10 · Россия. Премьер-лига
Переход Санчеса в «Спартак» сорвался
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 25 миллионов евро за Ваи
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повысил своё предложение по Лавии до 50 миллионов евро
14:56 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» нужно бороться за Санчеса»
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов ускориться в сделке по Амрабату
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» требует за Хёйлунна 80 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» попробует сбить цену
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет перехватить игрока у «Ювентуса»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Райс: «С Артетой я осознал, что оказывается раньше ничего не понимал в футболе»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон в шаге от трансфера в саудовский клуб
13:15 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай может уйти из «Манчестер Юнайтед» в лондонский клуб 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Президент «Баварии» высказался о трансфере Кейна
Все новости
Рекомендуем