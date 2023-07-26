«Ливерпуль» повысил своё предложение по Лавии до 50 миллионов евро

«Ливерпуль» всё ближе к трансферу полузащитника Ромео Лавии из «Саутгемптона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «скаузеры» повысили своё предложение до 50 миллионов евро + 3 миллионов в виде бонусов. Напомним, ранее «Саутгемптон» требовал за бельгийского хавбека чуть более 58 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» хочет действовать как можно быстрее, чтобы обезопасить себя от попыток со стороны лондонского «Челси», который тоже заинтересован в Ромео.

Лавиа ранее выступал за «Манчестер Сити», но был продан прошлым летом в «Саутгемптон». «Святые» по итогу прошедшего сезона вылетели в Чемпионшип.