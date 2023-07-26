«Манчестер Юнайтед» готов ускориться в сделке по Амрабату

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время ускориться в сделке по трансферу полузащитника Софьяна Амрабата. По информации от Il Corriere dello Sport, «красные дьяволы» готовы в ближайшее время отправить «Фиорентине» предложение в размере 25 миллионов евро.

Напомним, Амрабат является одной из главных целей «красных дьяволов» на усиление позиции опорного полузащитника. Ранее на футболиста претендовала каталонская «Барселона», но сложное финансовое положение не позволило «сине-гранатовым» заключить сделку с «Фиорентиной».

Амрабат вызвал большой интерес топ-клубов после своих выступлений на чемпионате мира в Катаре, где помог сборной Марокко дойти до полуфинала.