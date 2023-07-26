«Аталанта» требует за Хёйлунна 80 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» попробует сбить цену

«Аталанта» озвучила «Манчестер Юнайтед» ценник на своего нападающего Расмуса Хёйлунна, который является главной трансферной целью на позиции форварда для главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «бергамаски» хотят получить за своего нападающего 80 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает сбить этот ценник до 70 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, Хёйлунн провёл всего один сезон в итальянской Серии А, где отметился девятью забитыми голами. Ранее датский футболист был интересен и другим топ-клубам, включая «ПСЖ» и мюнхенскую «Баварию».