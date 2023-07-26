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«Брайтон» хочет перехватить игрока у «Ювентуса»

26 Июля 2023 • 13:49 Комментировать

Английский «Брайтон» хочет обойти туринский «Ювентус» в гонке за 23-летним правым защитником «Специи» Эмилем Хольмом. По информации от Tuttosport, швед очень интересен главному тренеру «чаек» Роберто де Дзерби, который ранее работал в Серии А во главе «Сассуоло».

По сведениям источника, «Брайтон» готов предложить за шведского фуллбека 12 миллионов евро. Пока неизвестно, как на это предложение ответит руководство «Специи».

В прошлом сезоне Хольм провёл свою дебютную кампанию в итальянской Серии А. Футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, где записал на свой актив один гол и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Брайтон Специя трансферы футбола - лето 2023 эмиль хольм
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