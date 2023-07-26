Райс: «С Артетой я осознал, что оказывается раньше ничего не понимал в футболе»

Новичок лондонского «Арсенала» рассказал о том, как на него повлияли первые дни в команде Микеля Артеты. Напомним, полузащитник перебрался на «Эмирейтс» из другого лондонского клуба – «Вест Хэма», в котором раньше был капитаном. С учётом бонусов сумма трансфера Райса в будущем может превысить 121 миллионов и стать рекордной в истории АПЛ.

«Тактические требования в «Арсенале»? Это сумасшествие. Я уже начал видеть футбол совершенно по-другому. Ты думаешь, что понимаешь футбол, играя с ранних лет, но когда встречаешь такого тренера, как Артета, ты понимаешь, что по сути ничего не знал», – цитирует Райса Football Daily.