Капитан «Ливерпуля» Хендерсон в шаге от трансфера в саудовский клуб

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон переезжает из АПЛ в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 33-летнего игрока станет «Аль-Иттифак».

В самое ближайшее время опытный футболист официально заключит контракт с новым работодателем. Соглашение между сторонами будет рассчитано на три года.

Напомним, что главным тренером «Аль-Иттифака» является Стивен Джеррард.

Джордан выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро. В прошлом сезоне Хендерсон сделал три ассиста в 43 матчах.