Мактоминай может уйти из «Манчестер Юнайтед» в лондонский клуб

Полузащитник Скотт Мактоминай, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может перебраться в другой английский клуб. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, в подписании хавбека заинтересован лондонский «Вест Хэм». Стороны уже вступили в переговоры и провели первый раунд. Пока клубам не удалось согласовать детали сделки. Трансферная стоимость 26-летнего шотландца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне Скотт провел 24 поединка в Премьер-лиге, забил один гол и получил восемь желтых карточек.