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Мактоминай может уйти из «Манчестер Юнайтед» в лондонский клуб

26 Июля 2023 • 13:15 Комментировать

Полузащитник Скотт Мактоминай, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может перебраться в другой английский клуб. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, в подписании хавбека заинтересован лондонский «Вест Хэм». Стороны уже вступили в переговоры и провели первый раунд. Пока клубам не удалось согласовать детали сделки. Трансферная стоимость 26-летнего шотландца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне Скотт провел 24 поединка в Премьер-лиге, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Скотт Мактоминай трансферы футбола - лето 2023
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