Президент «Баварии» высказался о трансфере Кейна

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер дал комментарий касательно возможного подписания нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«В Бундеслиге нет большого количества звезд, но наш клуб всегда старается пригласить их. Кейн сейчас находится в центре внимания, он – капитан сборной Англии и крутой бомбардир. Гарри сделал бы нас и Бундеслигу сильнее», - приводит слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Кейн выступает за лондонский коллектив с января 2011 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года, а трансферный ценник составляет 90 миллионов евро.