Артета: «Тирни входит в мои планы на будущее»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что защитник Киран Тирни входит в его планы на будущее. Напомним, шотландского футболиста ранее связывали с уходом в это трансферное окно.

«Тирни входит в мои планы на будущее. Он хорошо смотрелся в каждом матче предсезонки, в том числе в субботу против «Манчестер Юнайтед». Мы хотим поддерживать высокую конкуренцию в команде и повышать индивидуальный уровень каждого футболиста. Это поможет самой команде выйти на новый уровень», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Тирни ранее связывали с переходом в «Ньюкасл». «Сороки» пока не предпринимали активных действий по трансферу шотландца.