Почеттино обеспокоен, что в «Челси» мало опытных игроков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино обеспокоен тем, что в его команде сейчас мало опытных игроков. Напомним, по среднему возрасту «пенсионеры» являются самой молодой командой Английской премьер-лиги. Помимо центрального защитника Тьяго Силвы и резервного голкипера Маркуса Бетинелли, в клубе нет игроков старше 30 лет.

По информации от журналиста Тома Родди, Почеттино всерьёз обеспокоен отсутствием опытных футболистов. На это аргентинский специалист также намекнул на своей последней пресс-конференции.

«Челси» пока наиболее активно занимается трансфером 21-летнего полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, которого оценивают в сумму около 110 миллионов евро.