Райя не подходит под требования Тухеля на роль вратаря «Баварии»

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя вряд ли перейдёт в мюнхенскую «Баварию» в это трансферное окно. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, испанский вратарь не подходит под требования главного тренера Томаса Тухеля.

Отмечается, что наставник «Баварии» хотел бы видеть в команде высокого голкипера, тогда как рост Райи составляет 183 сантиметра. Мюнхенский клуб продолжает мониторить другие варианты на трансферном рынке.

Напомним, источник ранее сообщил об интересе «Баварии» к Давиду де Хеа, который этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Рост испанца составляет 192 сантиметра.