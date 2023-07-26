Жезус: «Под конец чемпионской гонки с «Манчестер Сити» мы начали действовать нервно»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус постарался разобраться, почему его команда в прошлом сезоне проиграла «Манчестер Сити» чемпионскую гонку за титул Английской премьер-лиги.

«Думаю, под конец чемпионской гонки с «Манчестер Сити» мы начали действовать нервно. «Манчестер Сити» сохранил спокойный настрой и продолжил побеждать, что и сделало разницу. В новом сезоне у нас за плечами будет хороший опыт, всё будет по-другому», – цитирует Жезуса Mail Sport

Напомним, Жезус перебрался в «Арсенал» прошлым летом как раз из «Манчестер Сити». За его трансфер было заплачено в районе 50 миллионов евро.