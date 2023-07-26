«Ливерпуль» готовит новое предложение по Лавиа

Хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа является трансферной целью другого английского клуба – «Ливерпуля». Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, руководство мерсисайдцев готовит новое предложение по трансферу игрока.

Ранее «красные» предлагали за игрока 43 миллиона евро, однако «святые» отвергли это предложение. «Саутгемптон» хочет выручить с продажи Лавиа порядка 58 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Ромео принял участие в 29 поединках, отметившись одним забитым мячом. В пассиве футболиста девять желтых карточек.