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«Ливерпуль» готовит новое предложение по Лавиа

26 Июля 2023 • 11:37 Комментировать

Хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа является трансферной целью другого английского клуба – «Ливерпуля». Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, руководство мерсисайдцев готовит новое предложение по трансферу игрока.

Ранее «красные» предлагали за игрока 43 миллиона евро, однако «святые» отвергли это предложение. «Саутгемптон» хочет выручить с продажи Лавиа порядка 58 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Ромео принял участие в 29 поединках, отметившись одним забитым мячом. В пассиве футболиста девять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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