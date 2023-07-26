«Бавария» покупает нового вратаря за 45 млн евро

Испанский голкипер Давид Райя, принадлежащий английскому «Брентфорду», является трансферной целью мюнхенской «Баварии».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, немецкий чемпион рассматривает 27-летнего испанца в качестве сменщика Мануэля Нойера. За трансфер Давида мюнхенский гранд готов заплатить порядка 45 миллионов евро.

Райя выступает за «Брентфорд» с июля 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Давид сыграл 38 поединков. Голкипер пропустил 46 мячей, а в 11 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.