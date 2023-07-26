Рис Джеймс – о травмах: «Буду делать всё возможное, чтобы оставаться в строю»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о своём физическом состоянии. Напомним, в последние годы англичанин часто страдал от различных травм, но при этом отказался ложиться на операцию.

«Травмы? Я бы хотел заглянуть в будущее, чтобы ответить на этот вопрос, но я не могу этого сделать. Буду стараться делать всё возможное для того, чтобы оставаться в строю», – ответил Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, Рис из-за травмы пропустил чемпионат мира в Катаре, где сборная Англии дошла до четвертьфинала. Защитник из-за повреждения также пропустил концовку прошлого сезона, по итогам которого «Челси» финишировал на двенадцатой строчке в турнирной таблице.