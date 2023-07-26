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Рис Джеймс – о травмах: «Буду делать всё возможное, чтобы оставаться в строю»

26 Июля 2023 • 10:46 Комментировать (2)

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о своём физическом состоянии. Напомним, в последние годы англичанин часто страдал от различных травм, но при этом отказался ложиться на операцию.

«Травмы? Я бы хотел заглянуть в будущее, чтобы ответить на этот вопрос, но я не могу этого сделать. Буду стараться делать всё возможное для того, чтобы оставаться в строю», – ответил Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, Рис из-за травмы пропустил чемпионат мира в Катаре, где сборная Англии дошла до четвертьфинала. Защитник из-за повреждения также пропустил концовку прошлого сезона, по итогам которого «Челси» финишировал на двенадцатой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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Комментарии (2)
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emunexos
26 Июля 2023 в 10:53
ezz _
emunexos
26 Июля 2023 в 10:53
ezz _
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